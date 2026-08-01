Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 82,93€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,19 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|83,00Euro
|-3,11 %
|-
|Bernstein
|70,00Euro
|-18,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00CHF
|-12,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00CHF
|-7,18 %
|-
|RBC
|81,00CHF
|+1,60 %
|03.07.2026
|UBS
|88,00CHF
|+10,38 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|07.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|74,00CHF
|-7,18 %
|07.07.2026
|JPMORGAN
|80,00CHF
|+0,34 %
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|70,00CHF
|-12,20 %
|16.07.2026
|RBC
|81,00CHF
|+1,60 %
|16.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.07.2026
|BERENBERG
|80,00CHF
|+0,34 %
|16.07.2026
|BERENBERG
|80,00CHF
|+0,34 %
|17.07.2026
|RBC
|83,00CHF
|+4,11 %
|20.07.2026
+0,71 %
+0,45 %
-7,00 %
+4,53 %
+50,25 %
+137,72 %
+180,20 %
+360,27 %
+272,43 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte