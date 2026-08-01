Aktie kaufen oder verkaufen
Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: eyewave - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 188,33€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,16 %.
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Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|189,00Euro
|+10,55 %
|-
|JPMORGAN
|160,00EUR
|-6,41 %
|09.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|189,00EUR
|+10,55 %
|16.07.2026
|JPMORGAN
|160,00EUR
|-6,41 %
|28.07.2026
|BERENBERG
|205,00EUR
|+19,91 %
|28.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|189,00EUR
|+10,55 %
|28.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|202,00EUR
|+18,16 %
|28.07.2026
|JEFFERIES
|204,00EUR
|+19,33 %
|28.07.2026
|UBS
|197,00EUR
|+15,23 %
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
-0,98 %
-1,66 %
-0,92 %
+5,65 %
+8,20 %
+16,00 %
+39,78 %
+178,50 %
+729,26 %
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