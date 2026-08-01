Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 424,88€. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,58 %.