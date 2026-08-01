Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 424,88€. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,58 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|325,00Euro
|-24,72 %
|-
|JPMorgan
|430,00Euro
|-0,39 %
|-
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-24,72 %
|10.07.2026
|BERENBERG
|684,00EUR
|+58,44 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|430,00EUR
|-0,39 %
|21.07.2026
|RBC
|440,00EUR
|+1,92 %
|27.07.2026
|RBC
|440,00EUR
|+1,92 %
|31.07.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-24,72 %
|31.07.2026
-0,16 %
+2,29 %
+5,73 %
+12,89 %
+25,17 %
+98,08 %
+112,60 %
+234,57 %
+316,32 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte