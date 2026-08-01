Advanced Micro Devices Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Micro Devices Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Advanced Micro Devices Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Advanced Micro Devices Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Micro Devices Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Micro Devices Aktie beträgt 537,40€. Die Advanced Micro Devices Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,86 %.