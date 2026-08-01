Aktie kaufen oder verkaufen
Advanced Micro Devices Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Advanced Micro Devices Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Advanced Micro Devices Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Advanced Micro Devices Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Advanced Micro Devices Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Advanced Micro Devices Aktie beträgt 537,40€. Die Advanced Micro Devices Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,86 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Advanced Micro Devices Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|99,00Euro
|-79,21 %
|-
|Analyst
|320,00Euro
|-32,79 %
|-
|Bernstein
|600,00US-Dollar
|+26,01 %
|-
|UBS
|730,00US-Dollar
|+53,31 %
|-
|JEFFERIES
|515,00USD
|+8,16 %
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|600,00USD
|+26,01 %
|21.07.2026
|JEFFERIES
|640,00USD
|+34,41 %
|23.07.2026
|RBC
|540,00USD
|+13,41 %
|24.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|600,00USD
|+26,01 %
|24.07.2026
|UBS
|730,00USD
|+53,31 %
|24.07.2026
-1,90 %
-11,23 %
-17,08 %
+34,96 %
+179,35 %
+316,73 %
+349,79 %
+6.810,74 %
+21.348,20 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte