Aktie kaufen oder verkaufen
ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: ATOSS Software AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 124,00€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,09 %.
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Analysten und Kursziele für die ATOSS Software Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|135,00Euro
|+60,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+18,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+18,62 %
|-
|BERENBERG
|135,00EUR
|+60,14 %
|07.07.2026
|BERENBERG
|135,00EUR
|+60,14 %
|24.07.2026
|JEFFERIES
|115,00EUR
|+36,42 %
|24.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|157,00EUR
|+86,24 %
|24.07.2026
|JEFFERIES
|115,00EUR
|+36,42 %
|27.07.2026
-1,75 %
+21,66 %
+20,78 %
+2,45 %
-29,78 %
-24,08 %
-2,90 %
+428,87 %
+836,67 %
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