ATOSS Software Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ATOSS Software Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die ATOSS Software Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ATOSS Software Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ATOSS Software Aktie beträgt 124,00€. Die ATOSS Software Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,09 %.