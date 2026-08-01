Aktie kaufen oder verkaufen
Alstom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alstom Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Alstom Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alstom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alstom Aktie beträgt 24,88€. Die Alstom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +54,55 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Alstom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|28,00Euro
|+73,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00EUR
|+18,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00EUR
|+18,05 %
|-
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+73,97 %
|05.07.2026
|UBS
|24,00EUR
|+49,11 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+73,97 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|+55,33 %
|22.07.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+73,97 %
|22.07.2026
-0,25 %
+2,42 %
+6,47 %
-0,09 %
-21,63 %
-29,01 %
-43,97 %
-3,62 %
-24,52 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte