Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 318,91€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|350,00US-Dollar
|+13,30 %
|-
|JPMorgan
|340,00US-Dollar
|+10,06 %
|-
|JEFFERIES
|299,00USD
|-3,21 %
|05.07.2026
|UBS
|296,00USD
|-4,18 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|345,00USD
|+11,68 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|350,00USD
|+13,30 %
|07.07.2026
|JEFFERIES
|299,00USD
|-3,21 %
|16.07.2026
|JEFFERIES
|308,00USD
|-0,29 %
|26.07.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|+10,06 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|285,00USD
|-7,74 %
|31.07.2026
|UBS
|296,00USD
|-4,18 %
|31.07.2026
-7,10 %
-7,51 %
+8,22 %
+15,51 %
+46,49 %
+50,38 %
+115,26 %
+1.041,42 %
+10.549,25 %
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