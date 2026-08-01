AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AXA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 48,57€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,67 %.