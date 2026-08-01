Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AXA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 48,57€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,67 %.
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Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|50,00Euro
|+10,84 %
|-
|JEFFERIES
|43,00EUR
|-4,68 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+10,84 %
|16.07.2026
|RBC
|52,00EUR
|+15,27 %
|27.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|-4,68 %
|31.07.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+10,84 %
|31.07.2026
|RBC
|52,00EUR
|+15,27 %
|31.07.2026
-1,53 %
+1,26 %
+3,21 %
+12,17 %
+4,86 %
+58,89 %
+106,74 %
+145,51 %
+524,10 %
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