Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 52,86€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,58 %.
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Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|JPMorgan
|40,00Euro
|-20,85 %
|-
|Berenberg Bank
|47,00Euro
|-7,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+18,72 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|57,00EUR
|+12,78 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+20,70 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+20,70 %
|14.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+20,70 %
|14.07.2026
|BERENBERG
|47,00EUR
|-7,00 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|-20,85 %
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+20,70 %
|16.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|-20,85 %
|29.07.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|-1,07 %
|29.07.2026
|UBS
|55,00EUR
|+8,82 %
|29.07.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+18,72 %
|29.07.2026
-1,39 %
+4,56 %
+8,61 %
-3,22 %
+16,13 %
+4,08 %
-23,68 %
-27,59 %
+9.435,85 %
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