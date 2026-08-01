BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BASF Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 52,86€. Die BASF Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,58 %.