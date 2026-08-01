Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 54,83€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,34 %.