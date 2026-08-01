Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 54,83€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,34 %.
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Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|46,00Euro
|-4,92 %
|-
|Berenberg Bank
|55,00Euro
|+13,68 %
|-
|Deutsche Bank
|60,00Euro
|+24,02 %
|-
|Goldman Sachs
|62,00Euro
|+28,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+24,02 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|62,00EUR
|+28,15 %
|06.07.2026
|BERENBERG
|55,00EUR
|+13,68 %
|07.07.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+3,35 %
|07.07.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|-4,92 %
|10.07.2026
|UBS
|52,00EUR
|+7,48 %
|10.07.2026
|BARCLAYS
|60,00EUR
|+24,02 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+3,35 %
|17.07.2026
-0,06 %
+5,16 %
+5,36 %
+34,19 %
+71,33 %
-7,52 %
-4,48 %
-49,22 %
+239,03 %
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