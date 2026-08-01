Aktie kaufen oder verkaufen
Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 41,14€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,48 %.
Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|34,00Euro
|-5,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+25,21 %
|-
|BERENBERG
|34,00EUR
|-5,40 %
|03.07.2026
|UBS
|40,00EUR
|+11,30 %
|03.07.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+25,21 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+25,21 %
|09.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.07.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+25,21 %
|28.07.2026
-0,99 %
+16,93 %
+14,91 %
+24,43 %
-6,63 %
-9,69 %
-38,59 %
+106,06 %
+595,57 %
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