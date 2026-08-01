Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 41,14€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,48 %.