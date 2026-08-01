Barclays Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Barclays Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Barclays Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Barclays Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Barclays Aktie beträgt 6,54€. Die Barclays Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,69 %.