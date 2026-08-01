Aktie kaufen oder verkaufen
Barclays Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Wendy - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Barclays Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Barclays Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Barclays Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Barclays Aktie beträgt 6,54€. Die Barclays Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,69 %.
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Analysten und Kursziele für die Barclays Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|BERENBERG
|6,00GBP
|+17,53 %
|28.07.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-2,06 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|6,00GBP
|+17,53 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|6,00GBP
|+17,53 %
|28.07.2026
|RBC
|5,00GBP
|-2,06 %
|28.07.2026
-0,72 %
-1,42 %
+1,86 %
+22,86 %
+36,62 %
+225,18 %
+181,00 %
+225,75 %
+206,84 %
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