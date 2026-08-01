Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 78,93€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,97 %.
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Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|62,00Euro
|+4,45 %
|-
|JPMorgan
|62,00Euro
|+4,45 %
|-
|JPMorgan
|82,00Euro
|+38,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00EUR
|+51,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00EUR
|+51,62 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+43,19 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+38,14 %
|01.07.2026
|RBC
|84,00EUR
|+41,51 %
|02.07.2026
|RBC
|84,00EUR
|+41,51 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+38,14 %
|10.07.2026
|RBC
|62,00EUR
|+4,45 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+17,92 %
|30.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+43,19 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+38,14 %
|30.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+38,14 %
|31.07.2026
-1,85 %
+4,53 %
+2,55 %
-23,00 %
-28,47 %
-46,21 %
-29,22 %
-23,47 %
+267,69 %
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