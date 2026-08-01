BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BMW Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 78,93€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,97 %.