BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 24,36€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,26 %.