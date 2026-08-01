Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 24,36€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,26 %.
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Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|23,00Euro
|-5,35 %
|-
|JPMORGAN
|23,00EUR
|-5,35 %
|03.07.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+11,11 %
|06.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|27,00EUR
|+11,11 %
|10.07.2026
|BARCLAYS
|23,00EUR
|-5,35 %
|13.07.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+11,11 %
|14.07.2026
|UBS
|22,00EUR
|-9,47 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|-5,35 %
|23.07.2026
|UBS
|23,00EUR
|-5,35 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+11,11 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|-5,35 %
|30.07.2026
+1,55 %
+8,63 %
+12,45 %
+30,40 %
+78,81 %
+232,42 %
+344,08 %
+368,06 %
+103,42 %
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