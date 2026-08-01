BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 6,85€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,57 %.