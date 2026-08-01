Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 6,85€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,57 %.
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Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|6,00GBP
|+7,97 %
|01.07.2026
|RBC
|7,00GBP
|+25,97 %
|01.07.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-10,02 %
|02.07.2026
|JPMORGAN
|5,00GBP
|-10,02 %
|02.07.2026
|RBC
|7,00GBP
|+25,97 %
|09.07.2026
|UBS
|6,00GBP
|+7,97 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-10,02 %
|14.07.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-10,02 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|5,00GBP
|-10,02 %
|14.07.2026
|BERENBERG
|6,00GBP
|+7,97 %
|14.07.2026
|RBC
|7,00GBP
|+25,97 %
|14.07.2026
|UBS
|6,00GBP
|+7,97 %
|14.07.2026
|UBS
|6,00GBP
|+7,97 %
|21.07.2026
|BERENBERG
|5,00GBP
|-10,02 %
|30.06.2026
|RBC
|7,00GBP
|+25,97 %
|31.07.2026
+1,90 %
+0,63 %
+17,79 %
-4,34 %
+35,96 %
+15,50 %
+87,32 %
+21,65 %
+58,25 %
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