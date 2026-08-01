Aktie kaufen oder verkaufen
Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 12,60€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,94 %.
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Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|12,00Euro
|-2,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00EUR
|-2,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00EUR
|+5,18 %
|-
|UBS
|13,00EUR
|+5,18 %
|10.07.2026
|BARCLAYS
|13,00EUR
|+5,18 %
|13.07.2026
|UBS
|13,00EUR
|+5,18 %
|16.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|-2,91 %
|22.07.2026
|RBC
|12,00EUR
|-2,91 %
|22.07.2026
|UBS
|13,00EUR
|+5,18 %
|22.07.2026
|RBC
|13,00EUR
|+5,18 %
|27.07.2026
+1,49 %
+6,13 %
+3,17 %
+20,51 %
+60,98 %
+237,71 %
+288,38 %
+247,67 %
+131,72 %
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