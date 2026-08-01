Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 80,00€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,41 %.
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Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|-6,75 %
|-
|BARCLAYS
|83,00EUR
|+22,85 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|JEFFERIES
|62,00EUR
|-8,23 %
|21.07.2026
|JEFFERIES
|62,00EUR
|-8,23 %
|28.07.2026
|RBC
|78,00EUR
|+15,45 %
|29.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|92,00EUR
|+36,18 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+33,21 %
|29.07.2026
|UBS
|95,00EUR
|+40,62 %
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|UBS
|95,00EUR
|+40,62 %
|30.07.2026
-1,40 %
-2,48 %
-7,78 %
+1,98 %
-5,87 %
+18,68 %
+8,15 %
-1,39 %
+338,36 %
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