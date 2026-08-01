Aktie kaufen oder verkaufen
Coca-Cola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: welcomeinside - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Coca-Cola Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Coca-Cola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Coca-Cola Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola Aktie beträgt 92,80€. Die Coca-Cola Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,95 %.
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Analysten und Kursziele für die Coca-Cola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|96,00US-Dollar
|+9,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|92,00USD
|+5,03 %
|-
|JPMORGAN
|90,00USD
|+2,75 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|90,00USD
|+2,75 %
|16.07.2026
|RBC
|87,00USD
|-0,67 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|90,00USD
|+2,75 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|96,00USD
|+9,60 %
|28.07.2026
|RBC
|87,00USD
|-0,67 %
|28.07.2026
|RBC
|96,00USD
|+9,60 %
|28.07.2026
|UBS
|104,00USD
|+18,74 %
|28.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
-1,07 %
+6,78 %
+5,61 %
+14,08 %
+27,58 %
+34,96 %
+58,39 %
+95,47 %
+386,77 %
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