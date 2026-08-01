Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 74,73€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,59 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Cheuvreux
|-
|-
|-
|Bernstein
|66,00Euro
|-8,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+3,96 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|-8,51 %
|01.07.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+3,96 %
|01.07.2026
|UBS
|90,00EUR
|+24,76 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|73,00EUR
|+1,19 %
|05.07.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+8,12 %
|05.07.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+3,96 %
|06.07.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+8,12 %
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|73,00EUR
|+1,19 %
|10.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|73,00EUR
|+1,19 %
|10.07.2026
-0,30 %
+4,46 %
+1,26 %
+14,19 %
+24,79 %
+30,96 %
-8,16 %
-43,88 %
+1.482,71 %
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