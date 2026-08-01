Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 74,73€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,59 %.