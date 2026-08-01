Aktie kaufen oder verkaufen
CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 149,40€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +55,30 %.
Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|147,00Euro
|+52,81 %
|-
|Warburg Research
|158,00Euro
|+64,24 %
|-
|BAADER BANK
|126,00EUR
|+30,98 %
|20.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|158,00EUR
|+64,24 %
|24.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|158,00EUR
|+64,24 %
|24.07.2026
-0,82 %
+1,06 %
+3,80 %
+2,36 %
-5,16 %
+1,38 %
-24,37 %
+36,01 %
+7.468,84 %
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