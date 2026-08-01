Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Deutsche Börse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 282,00€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,51 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+14,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|300,00EUR
|+14,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|305,00EUR
|+16,28 %
|-
|JEFFERIES
|280,00EUR
|+6,75 %
|05.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|295,00EUR
|+12,47 %
|09.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|273,00EUR
|+4,08 %
|13.07.2026
|RBC
|240,00EUR
|-8,50 %
|22.07.2026
|JEFFERIES
|280,00EUR
|+6,75 %
|22.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.07.2026
|UBS
|265,00EUR
|+1,03 %
|23.07.2026
-0,94 %
+4,56 %
+10,39 %
-0,15 %
+4,52 %
+49,65 %
+85,31 %
+253,82 %
+1.306,43 %
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