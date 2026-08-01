Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 36,90€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,93 %.