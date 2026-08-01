Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 36,90€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,93 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|35,00Euro
|+9,96 %
|-
|JPMorgan
|41,00Euro
|+28,81 %
|-
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+28,81 %
|02.07.2026
|RBC
|35,00EUR
|+9,96 %
|08.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|35,00EUR
|+9,96 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+3,68 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+28,81 %
|29.07.2026
|RBC
|35,00EUR
|+9,96 %
|29.07.2026
|RBC
|36,00EUR
|+13,10 %
|29.07.2026
|UBS
|37,00EUR
|+16,24 %
|29.07.2026
-0,76 %
+5,74 %
+7,08 %
+20,63 %
+8,91 %
+213,55 %
+198,75 %
+190,63 %
+17,71 %
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