Aktie kaufen oder verkaufen
JC Decaux Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur JC Decaux Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die JC Decaux Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der JC Decaux Aktie beträgt 26,00€. Die JC Decaux Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,64 %.
Analysten und Kursziele für die JC Decaux Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|21,00EUR
|-7,41 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|+32,28 %
|15.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|20,00EUR
|-11,82 %
|30.07.2026
|BERENBERG
|29,00EUR
|+27,87 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|+32,28 %
|30.07.2026
-1,56 %
+4,14 %
+16,22 %
+21,26 %
+48,56 %
+34,36 %
-0,70 %
-25,89 %
+40,00 %
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