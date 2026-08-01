JC Decaux Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur JC Decaux Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die JC Decaux Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der JC Decaux Aktie beträgt 26,00€. Die JC Decaux Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,64 %.