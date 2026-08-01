Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. 8 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 58,13€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,28 %.
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Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|56,00Euro
|+19,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|73,00EUR
|+56,07 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|74,00EUR
|+58,20 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+30,41 %
|14.07.2026
|RBC
|56,00EUR
|+19,72 %
|14.07.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+11,17 %
|14.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|56,00EUR
|+19,72 %
|28.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+30,41 %
|28.07.2026
|RBC
|53,00EUR
|+13,31 %
|28.07.2026
|BERENBERG
|56,00EUR
|+19,72 %
|28.07.2026
|UBS
|50,00EUR
|+6,89 %
|28.07.2026
|UBS
|50,00EUR
|+6,89 %
|28.07.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+11,17 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|+49,65 %
|28.07.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+11,17 %
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
-1,25 %
+6,22 %
+7,58 %
-3,41 %
-8,41 %
-35,91 %
-26,60 %
-8,96 %
+141,64 %
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