DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 53,40€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,71 %.