Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 53,40€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,71 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|63,00Euro
|+8,88 %
|-
|Deutsche Bank
|60,00Euro
|+3,70 %
|-
|JPMorgan
|60,00Euro
|+3,70 %
|-
|JPMorgan
|60,00Euro
|+3,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+3,70 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|-23,95 %
|02.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|-23,95 %
|07.07.2026
|UBS
|46,00EUR
|-20,50 %
|07.07.2026
|BARCLAYS
|62,00EUR
|+7,16 %
|07.07.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+3,70 %
|07.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|-22,23 %
|08.07.2026
|UBS
|46,00EUR
|-20,50 %
|12.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|-22,23 %
|24.07.2026
|UBS
|46,00EUR
|-20,50 %
|28.07.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+3,70 %
|28.07.2026
+0,42 %
+2,92 %
+10,40 %
+24,22 %
+44,62 %
+23,68 %
+0,19 %
+115,51 %
+170,37 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte