Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 38,25€. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,62 %.