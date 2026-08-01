Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Deutsche Telekom
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 38,25€. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,62 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|36,00Euro
|+34,23 %
|-
|Deutsche Bank
|40,00Euro
|+49,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+49,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+49,14 %
|-
|BARCLAYS
|36,00EUR
|+34,23 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+49,14 %
|10.07.2026
|UBS
|36,00EUR
|+34,23 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+41,69 %
|24.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.07.2026
-0,74 %
+2,00 %
+6,29 %
-2,57 %
-16,67 %
+33,55 %
+50,39 %
+80,20 %
+69,69 %
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