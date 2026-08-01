Aktie kaufen oder verkaufen
Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Dürr AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 25,22€. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Duerr Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|21,00Euro
|+17,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+17,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+17,45 %
|-
|UBS
|22,00EUR
|+23,04 %
|06.07.2026
|BERENBERG
|21,00EUR
|+17,45 %
|09.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00EUR
|+106,94 %
|15.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|+95,75 %
|23.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|28,00EUR
|+56,60 %
|23.07.2026
|BERENBERG
|21,00EUR
|+17,45 %
|29.07.2026
-1,00 %
-3,06 %
+0,68 %
-13,88 %
-21,33 %
-37,80 %
-55,69 %
-54,45 %
+167,62 %
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