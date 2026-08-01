Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

22 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 11 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 220,63€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,66 %.