Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: João Macedo - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
22 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 11 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 220,63€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,66 %.
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Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|185,00Euro
|-8,89 %
|-
|Analyst
|200,00Euro
|-1,50 %
|-
|Analyst
|200,00Euro
|-1,50 %
|-
|Analyst
|215,00Euro
|+5,89 %
|-
|Analyst
|225,00Euro
|+10,81 %
|-
|Berenberg Bank
|205,00Euro
|+0,96 %
|-
|Bernstein
|234,00Euro
|+15,24 %
|-
|Deutsche Bank
|232,00Euro
|+14,26 %
|-
|Goldman Sachs
|240,00Euro
|+18,20 %
|-
|JPMorgan
|245,00Euro
|+20,66 %
|-
|UBS
|236,00Euro
|+16,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|232,00EUR
|+14,26 %
|-
|JEFFERIES
|185,00EUR
|-8,89 %
|08.07.2026
|RBC
|200,00EUR
|-1,50 %
|08.07.2026
|UBS
|236,00EUR
|+16,23 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|-1,50 %
|09.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|240,00EUR
|+18,20 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|-1,50 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|240,00EUR
|+18,20 %
|15.07.2026
|RBC
|215,00EUR
|+5,89 %
|15.07.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|-1,50 %
|21.07.2026
|UBS
|236,00EUR
|+16,23 %
|21.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|BERENBERG
|205,00EUR
|+0,96 %
|22.07.2026
|JPMORGAN
|245,00EUR
|+20,66 %
|22.07.2026
|LBBW
|230,00EUR
|+13,27 %
|22.07.2026
|RBC
|225,00EUR
|+10,81 %
|22.07.2026
|BERENBERG
|205,00EUR
|+0,96 %
|24.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|234,00EUR
|+15,24 %
|26.07.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|-1,50 %
|29.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|240,00EUR
|+18,20 %
|29.07.2026
|RBC
|225,00EUR
|+10,81 %
|29.07.2026
|RBC
|250,00EUR
|+23,12 %
|29.07.2026
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