Aktie kaufen oder verkaufen
ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Eni S.p.A.
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 27,33€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,20 %.
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Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+8,63 %
|02.07.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+25,34 %
|12.07.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|+4,45 %
|16.07.2026
|RBC
|28,00EUR
|+16,98 %
|23.07.2026
|RBC
|28,00EUR
|+16,98 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+25,34 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|25,00EUR
|+4,45 %
|29.07.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+8,63 %
|29.07.2026
|UBS
|28,00EUR
|+16,98 %
|29.07.2026
-0,08 %
+4,82 %
+17,90 %
+1,83 %
+61,25 %
+75,36 %
+138,60 %
+74,47 %
+328,71 %
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