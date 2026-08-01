Die Almonty Industries-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

Ein großer Teil der positiven Beiträge knüpft an die veränderte geopolitische Lage im Rohstoffsektor an. Verlinkte Analysen zu den Bestrebungen der USA und Australiens, die Abhängigkeit von China bei kritischen Mineralien zu reduzieren, werden als Rückenwind für westliche Wolframprojekte interpretiert. In der Community dominiert die Einschätzung, dass China seine Wolframexporte perspektivisch weiter einschränken könnte, etwa zugunsten eigener Hightech- und Energieprojekte. Daraus leiten viele die Erwartung ab, dass das Angebot auf dem Weltmarkt knapp bleibt und die Preise hoch bleiben.

Die Aktie von Almonty Industries stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community – und das trotz einer deutlichen Wochenperformance von minus 20,7 Prozent. Zwischen Wochenhoch bei 13,95 US-Dollar und Tief bei 10,47 US-Dollar schwankte der Kurs kräftig, begleitet von einem leicht erhöhten Handelsvolumen. Im Zentrum der Debatte stand die Frage, ob der Kursrutsch lediglich eine volatile Zwischenetappe in einem langfristigen Wolfram-Boom ist oder ein Warnsignal für operative Risiken rund um das Sangdong-Projekt.

Almonty wird in diesem Kontext als strategisch positionierter Anbieter gesehen, der mit dem Sangdong-Projekt in Südkorea eine der wenigen größeren nicht-chinesischen Wolframquellen in der Pipeline hat. Mehrfach wird die Hoffnung formuliert, dass steigende Verteidigungs- und Rüstungsausgaben in Europa und den USA die Nachfrage nach Wolfram dauerhaft stützen. In den Augen der Optimisten könnte Almonty damit in den kommenden Jahren in eine Schlüsselrolle hineinwachsen und von langfristig attraktiven Margen profitieren.

Einige Anleger verweisen zudem auf die rege Handelsaktivität zum Wochenausklang, inklusive eines größeren nachbörslichen Blocktrades. Daraus wird spekulativ geschlossen, dass institutionelle Investoren auf dem aktuellen Niveau einsammeln könnten. Kurzfristig erwarten Teile der Community eine technische Gegenbewegung in Richtung des Bereichs um 13 bis 14 Euro, bevor neue Unternehmenszahlen – insbesondere die anstehenden Q2-Daten – für Klarheit über den operativen Fortschritt sorgen sollen. Diese Kursziele und Zeitpläne sind allerdings reine Erwartungen der Diskutanten und nicht durch Unternehmensmeldungen belegt.

Geduld mit Sangdong – oder Vorbote größerer Probleme?

Auf der anderen Seite steht eine wachsende Gruppe skeptischer Stimmen, die den Kursrückgang nicht nur als Marktrauschen interpretiert. Kritiker bemängeln, dass den in der Vergangenheit geweckten Hoffnungen auf eine rasche und umfangreiche Produktion in Sangdong bislang noch keine sichtbaren Ertragszahlen folgen. Die Tatsache, dass Almonty im Vorjahr noch ein negatives KGV von -20,62 aufweist, wird als Hinweis gewertet, dass der Übergang von der Projekt- zur Ertragsphase länger dauern könnte als von vielen erhofft.

In mehreren Beiträgen wird die Sorge geäußert, dass sich der Hochlauf der Mine weiter in die Zukunft verschieben könnte. Einzelne Nutzer diskutieren Zeitachsen bis Ende 2026 für spätere Projektphasen und leiten daraus die Erwartung ab, dass die wirklich ertragsstarken Jahre womöglich erst ab 2027 beginnen. Diese Zeitangaben sind Spekulationen der Community und lassen sich aus den vorliegenden Unternehmensmeldungen nicht verifizieren. Gleichwohl prägen sie die Stimmung: Wer auf einen schnellen Produktionsstart gesetzt hat, zeigt sich zunehmend ungeduldig.

Besonders kritisch werden frühere Kapitalerhöhungen und Marketingaktivitäten gesehen, die aus Sicht mancher Anleger hohe Erwartungen geschürt haben, ohne dass der Kurs diese dauerhaft widerspiegelt. In zugespitzten Szenarien wird sogar ein deutlich niedrigerer Kurs für den Fall in den Raum gestellt, dass bis Jahresende keine nennenswerten Wolframmengen aus Sangdong geliefert würden. Solche Kursprognosen bleiben jedoch subjektive Einschätzungen und sind nicht durch harte Fakten gedeckt.

Zwischen Volatilität und Vertrauensfrage – worauf es nächste Woche ankommt

Die Diskussion der vergangenen Tage zeigt eine Community, die zwischen strategischer Zuversicht und wachsender Frustration schwankt. Während die einen den jüngsten Rücksetzer als Gelegenheit zum Aufstocken interpretieren, sehen andere darin ein Signal, dass der Markt die Projekt- und Ausführungsrisiken stärker einpreist. Der Kurs pendelt dabei zwischen dem Widerstand am Wochenhoch von 13,95 US-Dollar und der Unterstützung am Wochentief von 10,47 US-Dollar – Marken, die in der kommenden Woche als technische Orientierungsgrößen gelten dürften.

Im kurzfristigen Fokus stehen nun vor allem zwei Aspekte: Zum einen die Frage, ob sich der Kurs oberhalb der jüngsten Unterstützung stabilisieren kann oder ob ein Bruch dieser Marke weiteres Abwärtspotenzial freisetzt. Zum anderen rücken die nächsten Unternehmenszahlen und Fortschrittsberichte zu Sangdong in den Vordergrund. In der Community wird erwartet, dass insbesondere die Q2-Zahlen und mögliche Updates zum Bau- und Inbetriebnahmefortschritt entscheidend dafür sein werden, ob das Vertrauen in den mittelfristigen Investmentcase gestärkt oder weiter erodiert.

Bis dahin dürfte die Aktie anfällig für schnelle Stimmungsumschwünge bleiben. Die Kombination aus geopolitisch attraktivem Rohstoffprofil, hoher Marktkapitalisierung von 2,77 Milliarden US-Dollar und noch ausstehendem Ertragsnachweis sorgt dafür, dass jede neue Information zu Wolframpolitik, Projektmeilensteinen oder Finanzierung in der kommenden Woche genau beobachtet und im Kursverlauf entsprechend reflektiert werden dürfte.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -20,7 % Wochenhoch / Wochentief 13,95$ / 10,47$ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 2,77 Mrd.USD

Stand: 01.08.2026, 07:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,95$ und das Wochentief bei 10,47$ die zunächst wichtigsten Marken.

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