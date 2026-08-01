Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 31/26
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 31/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
DAX Top 1
Rheinmetall
Performance KW 31/26: +12,27 %
Performance KW 31/26: +12,27 %
DAX Top 2
Scout24
Performance KW 31/26: +12,23 %
Performance KW 31/26: +12,23 %
DAX Top 3
Siemens Healthineers
Performance KW 31/26: +8,57 %
Performance KW 31/26: +8,57 %
DAX Top 4
Daimler Truck Holding
Performance KW 31/26: +7,95 %
Performance KW 31/26: +7,95 %
DAX Top 5
E.ON
Performance KW 31/26: -3,21 %
Performance KW 31/26: -3,21 %
DAX Flop 1
GEA Group
Performance KW 31/26: -3,25 %
Performance KW 31/26: -3,25 %
DAX Flop 2
Infineon Technologies
Performance KW 31/26: -3,45 %
Performance KW 31/26: -3,45 %
DAX Flop 3
Heidelberg Materials
Performance KW 31/26: -5,58 %
Performance KW 31/26: -5,58 %
DAX Flop 4
adidas
Performance KW 31/26: -5,87 %
Performance KW 31/26: -5,87 %
DAX Flop 5
Bechtle
Performance KW 31/26: +18,69 %
Performance KW 31/26: +18,69 %
TecDAX Top 1
TecDAX Top 2
ATOSS Software
Performance KW 31/26: +17,65 %
Performance KW 31/26: +17,65 %
TecDAX Top 3
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 31/26: +15,92 %
Performance KW 31/26: +15,92 %
TecDAX Top 4
Draegerwerk
Performance KW 31/26: +14,08 %
Performance KW 31/26: +14,08 %
TecDAX Top 5
AIXTRON
Performance KW 31/26: -4,54 %
Performance KW 31/26: -4,54 %
TecDAX Flop 1
Elmos Semiconductor
Performance KW 31/26: -5,75 %
Performance KW 31/26: -5,75 %
TecDAX Flop 2
SILTRONIC AG
Performance KW 31/26: -6,62 %
Performance KW 31/26: -6,62 %
TecDAX Flop 3
PVA TePla
Performance KW 31/26: -7,76 %
Performance KW 31/26: -7,76 %
TecDAX Flop 4
Verbio
Performance KW 31/26: -8,69 %
Performance KW 31/26: -8,69 %
TecDAX Flop 5
Microsoft
Performance KW 31/26: +20,89 %
Performance KW 31/26: +20,89 %
Dow Jones Top 1
Amazon
Performance KW 31/26: +15,54 %
Performance KW 31/26: +15,54 %
Dow Jones Top 2
Salesforce
Performance KW 31/26: +8,89 %
Performance KW 31/26: +8,89 %
Dow Jones Top 3
Coca-Cola
Performance KW 31/26: +5,53 %
Performance KW 31/26: +5,53 %
Dow Jones Top 4
Sherwin-Williams
Performance KW 31/26: +4,88 %
Performance KW 31/26: +4,88 %
Dow Jones Top 5
Travelers Companies
Performance KW 31/26: -3,33 %
Performance KW 31/26: -3,33 %
Dow Jones Flop 1
NVIDIA
Performance KW 31/26: -3,50 %
Performance KW 31/26: -3,50 %
Dow Jones Flop 2
Goldman Sachs Group
Performance KW 31/26: -5,77 %
Performance KW 31/26: -5,77 %
Dow Jones Flop 3
Apple
Performance KW 31/26: -7,69 %
Performance KW 31/26: -7,69 %
Dow Jones Flop 4
Caterpillar
Performance KW 31/26: -8,10 %
Performance KW 31/26: -8,10 %
Dow Jones Flop 5
Microsoft
Performance KW 31/26: +20,89 %
Performance KW 31/26: +20,89 %
US Tech 100 Top 1
Workday (A)
Performance KW 31/26: +17,90 %
Performance KW 31/26: +17,90 %
US Tech 100 Top 2
Dexcom
Performance KW 31/26: +16,14 %
Performance KW 31/26: +16,14 %
US Tech 100 Top 3
Regeneron Pharmaceuticals
Performance KW 31/26: +15,55 %
Performance KW 31/26: +15,55 %
US Tech 100 Top 4
Amazon
Performance KW 31/26: +15,54 %
Performance KW 31/26: +15,54 %
US Tech 100 Top 5
Micron Technology
Performance KW 31/26: -13,49 %
Performance KW 31/26: -13,49 %
US Tech 100 Flop 1
KLA Corporation
Performance KW 31/26: -16,03 %
Performance KW 31/26: -16,03 %
US Tech 100 Flop 2
NXP Semiconductors
Performance KW 31/26: -17,35 %
Performance KW 31/26: -17,35 %
US Tech 100 Flop 3
SanDisk Corporation
Performance KW 31/26: -19,01 %
Performance KW 31/26: -19,01 %
US Tech 100 Flop 4
Alnylam Pharmaceuticals
Performance KW 31/26: -24,57 %
Performance KW 31/26: -24,57 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
Wolters Kluwer
Performance KW 31/26: +13,84 %
Performance KW 31/26: +13,84 %
E-Stoxx 50 Top 2
Rheinmetall
Performance KW 31/26: +12,27 %
Performance KW 31/26: +12,27 %
E-Stoxx 50 Top 3
Adyen Parts Sociales
Performance KW 31/26: +11,46 %
Performance KW 31/26: +11,46 %
E-Stoxx 50 Top 4
Prosus Registered (N)
Performance KW 31/26: +9,91 %
Performance KW 31/26: +9,91 %
E-Stoxx 50 Top 5
Hermes International
Performance KW 31/26: -4,32 %
Performance KW 31/26: -4,32 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Sanofi
Performance KW 31/26: -4,34 %
Performance KW 31/26: -4,34 %
E-Stoxx 50 Flop 2
adidas
Performance KW 31/26: -5,87 %
Performance KW 31/26: -5,87 %
E-Stoxx 50 Flop 3
argenx
Performance KW 31/26: -6,56 %
Performance KW 31/26: -6,56 %
E-Stoxx 50 Flop 4
ASML Holding
Performance KW 31/26: -7,69 %
Performance KW 31/26: -7,69 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Sika
Performance KW 31/26: +17,75 %
Performance KW 31/26: +17,75 %
SMI Top 1
Geberit
Performance KW 31/26: +4,46 %
Performance KW 31/26: +4,46 %
SMI Top 2
Lonza Group
Performance KW 31/26: +4,24 %
Performance KW 31/26: +4,24 %
SMI Top 3
Alcon
Performance KW 31/26: +2,74 %
Performance KW 31/26: +2,74 %
SMI Top 4
CIE Financiere Richemont
Performance KW 31/26: +2,41 %
Performance KW 31/26: +2,41 %
SMI Top 5
Kuehne + Nagel International
Performance KW 31/26: -0,93 %
Performance KW 31/26: -0,93 %
SMI Flop 1
Swisscom
Performance KW 31/26: -1,04 %
Performance KW 31/26: -1,04 %
SMI Flop 2
Novartis
Performance KW 31/26: -1,16 %
Performance KW 31/26: -1,16 %
SMI Flop 3
Holcim
Performance KW 31/26: -1,35 %
Performance KW 31/26: -1,35 %
SMI Flop 4
Logitech International
Performance KW 31/26: -2,73 %
Performance KW 31/26: -2,73 %
SMI Flop 5
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 31/26: +9,92 %
Performance KW 31/26: +9,92 %
ATX Top 1
Andritz
Performance KW 31/26: +9,91 %
Performance KW 31/26: +9,91 %
ATX Top 2
Wienerberger
Performance KW 31/26: +7,98 %
Performance KW 31/26: +7,98 %
ATX Top 3
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 31/26: +6,25 %
Performance KW 31/26: +6,25 %
ATX Top 4
Raiffeisen Bank International
Performance KW 31/26: +4,55 %
Performance KW 31/26: +4,55 %
ATX Top 5
EVN
Performance KW 31/26: -2,98 %
Performance KW 31/26: -2,98 %
ATX Flop 1
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 31/26: -5,39 %
Performance KW 31/26: -5,39 %
ATX Flop 2
Lenzing
Performance KW 31/26: -6,11 %
Performance KW 31/26: -6,11 %
ATX Flop 3
Palfinger
Performance KW 31/26: -9,48 %
Performance KW 31/26: -9,48 %
ATX Flop 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 31/26: -17,17 %
Performance KW 31/26: -17,17 %
ATX Flop 5
New Oriental Education & Technology Group
Performance KW 31/26: +16,67 %
Performance KW 31/26: +16,67 %
Hang Seng Top 1
Tencent
Performance KW 31/26: +9,58 %
Performance KW 31/26: +9,58 %
Hang Seng Top 2
Xiaomi
Performance KW 31/26: +9,19 %
Performance KW 31/26: +9,19 %
Hang Seng Top 3
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 31/26: +8,76 %
Performance KW 31/26: +8,76 %
Hang Seng Top 4
Netease
Performance KW 31/26: +8,28 %
Performance KW 31/26: +8,28 %
Hang Seng Top 5
Innovent Biologics
Performance KW 31/26: -6,58 %
Performance KW 31/26: -6,58 %
Hang Seng Flop 1
WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
Performance KW 31/26: -7,03 %
Performance KW 31/26: -7,03 %
Hang Seng Flop 2
MTR
Performance KW 31/26: -8,30 %
Performance KW 31/26: -8,30 %
Hang Seng Flop 3
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 31/26: -12,64 %
Performance KW 31/26: -12,64 %
Hang Seng Flop 4
Aluminum of China (H)
Performance KW 31/26: -13,83 %
Performance KW 31/26: -13,83 %
Hang Seng Flop 5
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