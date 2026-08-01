🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis läutet Countdown ein

    553 Aufrufe 553 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis-Prognose: Startet Gold jetzt die Trendwende? 4 Gründe sprechen dafür

    Steht die mehrmonatige Korrektur des Goldpreises möglicherweise vor dem Ende? Zuletzt mehrten sich die Signale hinsichtlich eines Gold-Comebacks.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold stabilisiert sich an 3.950–4.200 US-Dollar Range
    • Starker US-Dollar dämpfte zuletzt Goldnachfrage
    • Saisonalität und Fed-Sitzung im September entscheidend
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Goldpreis läutet Countdown ein - Goldpreis-Prognose: Startet Gold jetzt die Trendwende? 4 Gründe sprechen dafür
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung – ein Schritt vor, ein Schritt zurück

    Die gute Nachricht vorweg: Auch zuletzt stemmte sich der Goldpreis erfolgreich gegen den Rutsch unter die 3.950 US-Dollar und damit gegen einen drohenden Abverkauf. Gleichzeitig zeigten die letzten Handelstage aber auch, dass das Aufwärtspotenzial noch begrenzt ist. So geriet die Erholungsrallye nach der Fed-Sitzung vom Mittwoch schnell an ihre Grenzen und wurde wieder abverkauft. Ein ähnliches Bild bietet sich auch bei Silber und Platin. Deutlich bullischer ist da schon die Konstellation bei Kupfer. Der Kupferpreis macht sich zur Rallye bereit und übernimmt damit womöglich eine Vorreiterrolle. Auf den ersten Blick wirkt der Goldpreis nicht in der Lage, Kupfer hinterherzuspringen. Ein zweiter Blick nährt aber durchaus Hoffnungen, denn es gibt Gründe, die für ein nahendes Comeback bzw. gar für eine Trendwende des Edelmetalls sprechen. Man sollte Gold in den kommenden Monaten nicht abschreiben.

    Die Geißel des Goldpreises – ein starker US-Dollar

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    28.512,58€
    Basispreis
    28,49
    Ask
    × 9,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.460,27€
    Basispreis
    3,21
    Ask
    × 8,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein starker US-Dollar ist der Goldpreisentwicklung nicht sonderlich zuträglich. Das zeigte sich auch zuletzt, als haussierende Ölpreise die Renditen der US-Staatsanleihen ankurbelten und der US-Dollar daraufhin Oberwasser bekam. Der aussagekräftige US-Dollar-Index brach schwungvoll über die 100 Punkte aus. Rasch gewann der Ausbruch an Dynamik. Doch der entscheidende Sprung über die 102 Punkte blieb dem US-Dollar-Index in den letzten Wochen verwehrt. Als Reaktion auf die Fed-Leitzinsentscheidung vom Mittwoch geriet der US-Dollar-Index unter Druck. Aktuell steht das ehemalige Ausbruchsniveau von 100 Punkten im Fokus. Für Gold wäre es nicht das schlechteste Szenario, sollte der US-Dollar-Index wieder unter die 100 Punkte abtauchen. 

    Gold-ETF-Investoren fassen wieder (etwas) Mut

    Die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares dient uns an dieser Stelle regelmäßig als rudimentärer Indikator, um die Stimmung im Goldsektor zu erfassen. Nach einem beachtlichen Aderlass stabilisierten sich die Bestände des SPDR Gold Shares zuletzt. Zum Zeitpunkt unserer letzten Gold-Kommentierung waren sogar Mittelzuflüsse zu beobachten. Diese Entwicklung setzte sich in den letzten Tagen zwar nicht fort, doch der Boden scheint dennoch gefunden zu sein. 

    Läutet Saisonalität Countdown zur Gold-Trendwende ein?

    Die ausgeprägte Schwäche des Goldpreises in der ersten Jahreshälfte passt durchaus in das saisonale Muster des Edelmetalls. Die Monate Juli und August bilden den Abschluss der saisonalen Schwächephase. Gleichzeitig wird in den beiden Monaten nicht selten der Grundstein für ein starkes Jahresfinale gelegt. Die aktuelle Bodenbildung bei Gold passt daher ebenfalls ins Bild. Ein wenig Geduld dürfte in Bezug auf Gold noch erforderlich sein. Entscheidend könnte der September werden. Zum einen ist es der Monat, in dem sich der Goldpreis gern einmal aufschwingt. Zum anderen dürfte das FOMC der Fed am 15. und 16. September die wohl wichtigste Sitzung des Jahres abhalten. Der Zinsentscheid ist dabei nur ein Aspekt. Im September werden die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen präsentiert. Gibt es hier im Vergleich zum Juni gravierende Veränderungen?

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Charttechnik im Fokus – Gold verteidigt wichtige Unterstützung

    Und auch die Charttechnik sendet durchaus hoffnungsvolle Signale. Das markante Januar-Hoch jenseits der 5.500 US-Dollar ist weit entfernt. Die Korrektur hatte Gold zuletzt in die Knie gezwungen. In den letzten Wochen machte das Edelmetall jedoch hinsichtlich der Ausbildung eines tragfähigen Bodens Fortschritte, indem es im Bereich von 3.950 US-Dollar bis 4.200 US-Dollar eine Seitwärtsbewegung etablierte. Die Begrenzungen haben bereits Relevanz erlangt, sodass ein Verlassen der Range – idealerweise über die obere Begrenzung der Range – belastbare charttechnische Signale auslösen würde. So würde ein Vorstoß über die 4.200 US-Dollar dem Goldpreis weiteres Aufwärtspotential in Richtung 4.500 US-Dollar eröffnen. Ein deutlicher Rücksetzer unter die 3.950 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung notwendig machen. 

    Fazit / Goldpreis-Prognose – kurzfristig schwach, langfristig enormes Potenzial

    Während Dax, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 weiterhin an ihrer Sommerrallye basteln, herrscht im Goldsektor eine gewisse Sommertristesse. Aktuell fehlt das Aufwärtsmomentum. Das dürfte sich über kurz oder lang jedoch einstellen. Der Fokus richtet sich auf Mitte September. Die aktuelle Schwächephase gibt Anlegern und Investoren zudem noch einmal die Gelegenheit, sich im Sektor genauer umzusehen. So notieren die Aktien der großen Gold-Produzenten, wie Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines und Kinross Gold auf interessanten Niveaus. Auch ein Blick in die zweite und dritte Reihe könnte sich lohnen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis läutet Countdown ein Goldpreis-Prognose: Startet Gold jetzt die Trendwende? 4 Gründe sprechen dafür Steht die mehrmonatige Korrektur des Goldpreises möglicherweise vor dem Ende? Zuletzt mehrten sich die Signale hinsichtlich eines Gold-Comebacks.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     