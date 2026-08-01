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    Diese Aktie steht unter Druck

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    Die SpaceX-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

    Mit einem Minus von 8,6 Prozent gehört SpaceX zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Diese Aktie steht unter Druck - Die SpaceX-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Die SpaceX-Aktie stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Nach einem Rückgang von 8,6 Prozent und einer Spanne zwischen 103,64 und 94,15 Euro rückte vor allem die anstehende Kombination aus ersten Quartalszahlen nach dem Börsengang und dem Ende der Lock-up-Frist für Frühinvestoren und Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Diskussionen. Viele Beiträge kreisten um die Frage, ob ein möglicher Verkaufsdruck den Kurs weiter belasten oder bereits eingepreist sein könnte.

    Quartalszahlen, Lock-up und die Frage nach dem Verkaufsdruck

    Der zentrale Streitpunkt der Woche war die Wirkung des nahenden Lock-up-Endes auf den Kursverlauf. Ein Teil der Community erwartet, dass mit dem Auslaufen der Haltefristen ein erheblicher Angebotsüberhang entsteht. In dieser Lesart könnten vor allem Altinvestoren Kursgewinne realisieren und damit zusätzlichen Druck auf eine ohnehin schwächelnde Aktie ausüben. Diese Sicht wird mit der schwachen Wochenperformance und der Nähe zum Wochentief von 94,15 Euro untermauert.

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    Dem gegenüber steht die Einschätzung, dass der Markt die Lock-up-Thematik bereits weitgehend verarbeitet hat. Mehrere Nutzer verweisen auf eine vermeintliche Bodenbildung im Bereich um die aktuellen Kurse und argumentieren, dass die vielfach diskutierten Risiken seit Wochen bekannt seien. In dieser Logik wäre ein weiterer Einbruch nur dann wahrscheinlich, wenn die anstehenden Quartalszahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben.

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    Zusätzliche Dynamik erhält die Debatte durch Spekulationen über die Shortquote. Einzelne Stimmen sehen bei einem geringen Streubesitz das Risiko einer angespannten Leerverkaufsposition. Sollte ein größerer Akteur beginnen, Positionen einzudecken, wird in der Community ein mögliches Kurssprung-Szenario diskutiert. Diese Annahmen sind jedoch klar spekulativ und stützen sich nicht auf verifizierte Daten, sondern auf persönliche Erfahrungen und Marktbeobachtungen der Forenteilnehmer.

    Starlink als Stabilitätsanker, KI-Sparte als Belastung

    Inhaltlich dreht sich ein großer Teil der sachlichen Beiträge um die operative Struktur von SpaceX. Wiederholt wird auf die Rolle von Starlink als profitabler Kern verwiesen. Als Referenz dienen in der Diskussion externe Berichte, wonach das Satellitengeschäft bereits deutliche operative Gewinne erwirtschaften soll. In der Community wird Starlink daher als stabiler Cashbringer gesehen, der dem Konzern eine gewisse Grundsolide verleiht und die hohe Bewertung teilweise rechtfertigen könnte. Diese Einschätzung bleibt allerdings eine Interpretation der Nutzer, da die konkreten Zahlen aus externen Quellen stammen.

    Gleichzeitig wird die KI-Sparte von SpaceX als zentrales Problemfeld herausgearbeitet. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass dieser Bereich nach Community-Einschätzung hohe operative Verluste verursacht und damit die Gewinne aus Starlink überkompensiert. Kritische Stimmen sehen darin den Kern der fundamentalen Schwierigkeiten: Ein Mischkonzern, in dem eine rentable Sparte dauerhaft die Verluste anderer Bereiche finanzieren muss. Die Sorge: Sollten die Investitionen in KI langfristig keine tragfähigen Erträge generieren, könnte dieser Teil des Geschäfts nicht nur keinen Wertbeitrag leisten, sondern den Gesamtkonzern belasten.

    Auf dieser Basis kritisieren einige Nutzer Kursziele, die SpaceX vor allem über die KI-Fantasie bewerten. Sie verweisen auf andere Technologiekonzerne, bei denen verlustreiche Zukunftsprojekte an der Börse ebenfalls nicht mit hohen Multiples honoriert werden. Die Diskussion bleibt dabei deutlich gespalten: Während Optimisten auf die langfristige Skalierung der KI-Aktivitäten setzen, sehen Skeptiker in den hohen Verlusten ein strukturelles Risiko für die Bewertung.

    Polarisierender CEO, hohe Erwartungen und die nächste Woche

    Ein weiterer, wenn auch weniger kursrelevanter Strang der Debatte dreht sich um die Person Elon Musk. Teile der Community sehen in seiner öffentlichen Präsenz und der Bündelung mehrerer Führungsrollen bei SpaceX ein Governance-Risiko. Kritische Beiträge thematisieren politische Äußerungen und Kommunikationsstil und leiten daraus Zweifel an der Verlässlichkeit von Ankündigungen ab. Befürworter hingegen verweisen auf frühere Erfolge und betrachten die starke Personalisierung als Teil der Investmentstory. Diese Auseinandersetzung bleibt stark meinungsgetrieben und spiegelt vor allem die Polarisierung rund um den CEO wider.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community klar auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen und das zeitnahe Ende der Lock-up-Frist. Aus charttechnischer Sicht gelten das Wochenhoch bei 103,64 Euro als erster relevanter Widerstand und das Wochentief bei 94,15 Euro als wichtige Unterstützung. In den Diskussionen wird erwartet, dass ein Bruch der Unterstützung die Lock-up-Sorgen verstärken könnte, während ein Anlauf auf den Widerstand als Signal gewertet würde, dass der Markt die Bewährungsprobe zunächst besteht. Ob sich die Hoffnungen der Optimisten oder die Warnungen der Skeptiker durchsetzen, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie überzeugend SpaceX bei Zahlenwerk und Ausblick auftritt – und wie diszipliniert die ersten verkaufsberechtigten Investoren agieren.

    SpaceX Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -8,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 103,64€ / 94,15€
    Marktkapitalisierung 711,48 Mrd.EUR

    Stand: 01.08.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 103,64€ und das Wochentief bei 94,15€ die zunächst wichtigsten Marken.

    SpaceX

    -3,47 %
    -8,58 %
    -35,04 %
    -41,27 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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    Zur SpaceX Diskussion im wallstreetONLINE-Forum


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