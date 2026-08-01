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    Anleger sind tief gespalten

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    Die Lang & Schwarz-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

    Bei Lang & Schwarz herrscht derzeit Stillstand – zumindest beim Kurs. Im Forum wird dagegen intensiv darüber gestritten, ob solide Kapitalbasis und neues Multi-Market-Maker-Modell oder unklare Ertragslage nach Wegfall des TR-Orderflows stärker wiegt.

    Anleger sind tief gespalten - Die Lang & Schwarz-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg
    Foto: 741508661

    Die Aktie von Lang & Schwarz hat in der zurückliegenden Woche trotz einer unveränderten Wochenperformance von 0,0 Prozent für intensive Diskussionen gesorgt. Zwischen Wochentief bei 17,50 Euro und Wochenhoch bei 18,15 Euro blieb der Kurs in einer engen Spanne, während im Forum vor allem ein Thema dominierte: die anstehende Hauptversammlung mit der strittigen Frage, wie viel vom Gewinn als Dividende ausgeschüttet und wie viel im Unternehmen für Investitionen – insbesondere in ein neues Handelssystem – belassen werden soll.

    Zwischen hoher Dividende und Investitionen in das neue Handelsmodell

    Im Zentrum der Debatte steht der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und die Gegenanträge, die auf eine deutlich höhere Ausschüttung zielen. Mehrfach wird auf die Empfehlung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger verwiesen, den offiziellen Vorschlag abzulehnen und mindestens 3 Euro Dividende je Aktie anzustreben. Begründet wird dies in der Community mit der Einschätzung, Lang & Schwarz sei finanziell sehr gut ausgestattet und habe in der Vergangenheit sogar freiwillige Zahlungen in den Bankenfonds geleistet. Aus dieser Sicht sei der vom Vorstand angeführte Kapitalbedarf nicht hinreichend konkret belegt.

    Dem gegenüber steht ein Lager, das den Kurs des Managements unterstützt und die Mittel im Unternehmen sehen möchte. Als zentrales Argument wird das geplante neue Handelsmodell unter Einbindung mehrerer Wertpapierdienstleister angeführt, das nach Einschätzung dieser Gruppe erhebliche Investitionen in Technologie erfordert. Das jüngst veröffentlichte Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden wird von diesen Anlegern als Bestätigung gewertet, dass der Fokus auf dem Aufbau eines robusteren Geschäftsmodells mit mehreren Ertragsquellen liegen soll, statt kurzfristig möglichst viel auszuschütten.

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    Ein weiterer, wiederholt genannter Aspekt ist die steuerliche Komponente. Einige Diskutanten verweisen darauf, dass eine höhere Bardividende für viele Anleger aufgrund der Kapitalertragsteuer weniger attraktiv sei als Kursgewinne oder eine spätere Veräußerung. Andere betonen dagegen, dass sie gerade in einem volatilen Geschäftsmodell hohe Ausschüttungen bevorzugen, um einen Teil des eingesetzten Kapitals frühzeitig zurückzuerhalten und sich so gegen unerwartete Rückschläge abzusichern.

    Bewertung, Geschäftsmodell und die Rolle von Trade Republic

    Jenseits der Dividendenfrage kreist ein großer Teil der Diskussion um die künftige Ertragskraft nach dem teilweisen Wegfall des Orderflows von Trade Republic. Mehrere Beiträge unterstellen, dass der Markt den Einschnitt als gravierend bewertet und den Vorstand von Lang & Schwarz von dieser Entwicklung überrascht sieht. Das Interview des Vorstandschefs wird von kritischen Stimmen als inhaltlich vage beschrieben; zentrale Fragen nach dem verbleibenden Ordervolumen, den konkreten Ertragsperspektiven des neuen Multi-Market-Maker-Modells und den geplanten Kostensenkungen seien aus Sicht dieser Anleger bislang offen.

    Andere Teilnehmer halten dagegen und verweisen auf die langfristige Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an Marktveränderungen. Sie betonen, dass Lang & Schwarz über zwei profitable Kerngeschäfte, eine solide Kapital- und Liquiditätsbasis sowie eine leistungsfähige Technologie verfüge. Aus dieser Perspektive könne der Wegfall eines dominanten Partners zwar die kurzfristigen Ergebnisse belasten, mittelfristig aber zu einem weniger klumpenrisikobehafteten, breiter aufgestellten Geschäftsmodell führen. Spekulativ wird in diesem Zusammenhang die Erwartung geäußert, dass sich bei wieder anziehenden Ergebnissen auch ein höheres Kurs-Buchwert-Verhältnis durchsetzen könnte.

    Vergleiche mit Wettbewerbern wie der Baader Bank dienen im Forum als Referenzrahmen für mögliche Bewertungsniveaus. Während einige Anleger befürchten, Lang & Schwarz könne sich dauerhaft in einer typischen Bankbewertung mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis um 0,8 bis 1,2 einpendeln, rechnen andere mit einem Aufschlag, sofern es gelingt, auf das Eigenkapital wieder zweistellige Renditen zu erzielen. Konkrete, mehrfach diskutierte Rechenbeispiele bleiben dabei ausdrücklich als Szenarien und Modellrechnungen der Community zu werten, nicht als Prognosen des Unternehmens.

    Ausblick: Hauptversammlung als Weichenstellung

    Für die kommende Woche rückt die Hauptversammlung am 26. August in den Fokus. Im Forum wird mit einer spannenden Abstimmung gerechnet, auch im Rückblick auf frühere, nur knapp entschiedene Voten zur Vergütung des Aufsichtsrats. Entscheidend dürfte sein, ob sich der Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung durchsetzt oder ob Gegenanträge für eine höhere Dividende ausreichend Unterstützung finden. Die geringe Präsenzquote vergangener Jahre nährt in der Community die Spekulation, dass Überraschungen möglich sind.

    Charttechnisch gelten das Wochenhoch bei 18,15 Euro als kurzfristiger Widerstand und das Wochentief bei 17,50 Euro als erste Unterstützung. Ob diese Marken in der neuen Woche Bestand haben, hängt aus Sicht vieler Diskutanten maßgeblich davon ab, welche Signale Vorstand und Aufsichtsrat zur künftigen Ertragsstruktur, zum Fortschritt des neuen Handelsmodells und zur Dividendenpolitik senden. Klar ist: Die Hauptversammlung wird zur Bewährungsprobe für das Vertrauen der Aktionäre – und könnte den Kurs aus der zuletzt engen Handelsspanne herausführen.

    Lang & Schwarz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 18,15€ / 17,50€
    KGV (Vorjahr) 4,33
    Marktkapitalisierung 167,05 Mio.EUR

    Stand: 01.08.2026, 10:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 18,15€ und das Wochentief bei 17,50€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Lang & Schwarz

    -0,28 %
    0,00 %
    -34,50 %
    -36,61 %
    -19,68 %
    +100,34 %
    -26,25 %
    ISIN:DE000LS1LUS9WKN:LS1LUS
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