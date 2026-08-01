Equinor-Aktie: Vom 3-Jahres-Tief zur Rally – Kurs nahe Rekordniveau

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 35,21 Euro (30. Juli 2026) und damit nur knapp unter dem Rekordniveau der vergangenen drei Jahre. Gegenüber dem 3-Jahres-Hoch bei 36,91 Euro beträgt der Abstand lediglich rund 4,6 Prozent. Vom 3-Jahres-Tief bei 19,13 Euro hat sich die Aktie dagegen deutlich abgesetzt und notiert aktuell rund 84 Prozent darüber. Charttechnisch bewegt sich Equinor damit klar im oberen Bereich der langfristigen Handelsspanne. Die jüngsten Notierungen um 33 bis 36 Euro seit März 2026 zeigen, dass sich nach der Rally eine Konsolidierung auf hohem Niveau etabliert hat, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend bislang ernsthaft infrage gestellt wurde.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Equinor-Aktie eine klare Zäsur: Nach einer längeren Phase seit Sommer 2023, in der die Kurse zunächst im Bereich von rund 28 bis gut 32 Euro pendelten, setzte ab Anfang 2024 ein sukzessiver Abwärtstrend ein. Dieser führte die Notierung bis auf ein markantes 3-Jahres-Tief von 19,13 Euro am 16. Dezember 2025. Von dort startete jedoch eine kräftige Gegenbewegung. Ab Anfang 2026 drehte der Trend deutlich nach oben, die Aktie durchbrach nacheinander frühere Zwischenhochs und erreichte am 30. März 2026 mit 36,91 Euro ihr bisheriges 3-Jahres-Hoch. Damit hat sich das Chartbild von einem belasteten Abwärtstrend zu einem klaren Aufwärtstrend gewandelt, der aktuell noch intakt ist, auch wenn zuletzt Konsolidierungen auf hohem Niveau zu beobachten waren.

200-Tage-Linie: Deutlicher Puffer nach unten

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der langen Schwächephase bis Ende 2025 und der anschließenden Rally im Jahr 2026 deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Angesichts der Kursspanne der letzten Monate lässt sich der langfristige Durchschnitt grob im Bereich um 28 bis 29 Euro verorten. Damit handelt die Equinor-Aktie derzeit mit einem komfortablen Aufschlag von rund 20 Prozent über der 200-Tage-Linie. Dieser Abstand signalisiert einen klar etablierten Aufwärtstrend: Solange der Kurs deutlich oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts bleibt, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario. Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären vor diesem Hintergrund eher als Korrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends zu werten.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 31 bis 32 Euro eine erste wichtige Unterstützungszone herausgebildet. Hier kam es im Mai und Juli 2026 mehrfach zu Zwischenhochs und späteren Konsolidationen, sodass dieser Bereich nun als Auffangzone für Rücksetzer fungiert. Darunter bietet die Zone um 28 bis 29 Euro, in der die Aktie im Juni und Anfang Juli 2026 wiederholt nach unten drehte, eine weitere markante Unterstützung. Tiefer ist der Bereich um 24 bis 25 Euro als langfristige Basis aus der Konsolidierungsphase im Frühjahr 2024 zu nennen. Auf der Oberseite stellt das 3-Jahres-Hoch bei 36,91 Euro den zentralen Widerstand dar. Bereits zuvor trifft die Aktie im Band zwischen 35,50 und 36,00 Euro auf kurzfristigen Widerstand, wo es zuletzt mehrfach zu Gewinnmitnahmen kam. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde das positive Chartbild weiter untermauern und den Weg für neue Hochs öffnen, während Rückschläge an diesen Marken zunächst in das Bild einer gesunden Konsolidierung passen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equinor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,33 nkr , was einem Rückgang von -90,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer