Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

Evolution Mining gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,54 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +49,53 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,11 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Evolution Mining investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +163,03 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Evolution Mining verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,54 % Dividendenrendite bietet Evolution Mining ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +49,53 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Evolution Mining für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,54 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,11. Evolution Mining weist eine Marktkapitalisierung von 13,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,54 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Evolution Mining ist ein australischer Goldproduzent mit Minen in Australien und Kanada. Kernprodukte sind Gold und Nebenprodukte wie Kupfer. Das Unternehmen zählt zu den mittelgroßen globalen Goldproduzenten mit Fokus auf kosteneffizienter, wachstumsorientierter Produktion. Wichtige Wettbewerber sind Newmont, Barrick, Northern Star. Stärken: niedrige All-in-Kosten, lange Minenlebensdauer, disziplinierte Akquisitionsstrategie.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Evolution Mining konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +49,53 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Evolution Mining Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evolution Mining Aktie. Mit einer Performance von -0,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,54 %, eine Investition von etwa 84.746€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 0,400000 +21,21 % +3,54 % 2026 0,330000 +175,00 % +2,55 % 2025 0,120000 +200,00 % +2,31 % 2024 0,040000 -20,00 % +1,22 %

Warum Evolution Mining für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,54 %

Stetiges Dividendenwachstum: +49,53 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,11

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 28.249 € 3.000 € 84.746 € 6.000 € 169.492 € 12.000 € 338.984 €

Evolution Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,59 % 1 Monat -4,96 % 3 Monate -6,61 % 1 Jahr +69,22 %

Informationen zur Evolution Mining Aktie

Es gibt 2 Mrd. Evolution Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,85 Mrd. € wert.

Evolution Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evolution Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evolution Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar