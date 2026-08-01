Huthi-Miliz
Acht saudische Öltanker zu Kurswechsel gezwungen
- Huthi zwangen acht saudische Tanker zum Kurswechsel
- Tanker müssen über Kap der Guten Hoffnung umfahren
- Huthi kontrollieren Bab al-Mandab und gefährden Welthandel
SANAA (dpa-AFX) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben acht saudische Öltanker zu einem Kurswechsel gezwungen. Diese müssten nun vom Roten Meer über das Kap der Guten Hoffnung vor Südafrika fahren, um ans Ziel zu kommen - bei einer Fahrt vom Roten Meer in Richtung Asien ein langer und teurer Umweg.
Eine Bestätigung von Saudi-Arabien gab es zunächst nicht. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete, sechs saudische Öltanker würden den Umweg um den afrikanischen Kontinent nehmen.
Saudi-Arabien kämpft gemeinsam mit der international anerkannten Regierung im Jemen seit mehr als zehn Jahren gegen die schiitische Miliz. Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch deren Konflikt neu eskaliert. Die Huthi kontrollieren vom Jemen aus die wichtige Meerenge Bab al-Mandab. Es wird befürchtet, dass auch dieses Nadelöhr wie die Straße von Hormus durch Angriffe faktisch geschlossen wird - mit noch schwereren Folgen für den Welthandel und Energiepreise.
Komplett geschlossen scheint der Bab al-Mandab bisher aber nicht. Der Datenanbieter Kpler meldete am Freitag, dass 47 Schiffe den Seeweg in beide Richtungen durchfahren hätten.
Es gebe derzeit keine Pläne, Gebühren für die Durchfahrt zu erheben, teilte ein Büro für humanitäre Angelegenheiten der Huthi in Sanaa mit. "Der Transit durch den Bab al-Mandab ist kostenlos", teilte das Büro heute mit. Wer solche Gebühren erhebe, sei kein Vertreter der "Republik Jemen" - ein Verweis auf die international nicht anerkannte Huthi-Regierung im Nordjemen./jot/DP/zb
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Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
für mich sind die isrealies seit mehren jahren permanente kriegsverbrechner. sie sind alles andere als umgängliche nachbarn. und egal was ihn in der zeit vom zweiten weltkrieg angetan wurde, rechtfertigt das nicht ihr verhalten der letzten jahrzehnte (stichwort siedlungspolitik). ich habe verständis dafür das opfer sich wehren. und ich verstehe auch das angriff manchmal die beste verteidigung ist.