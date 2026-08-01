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    Selenskyj

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    Nur eine ballistische Rakete abgewehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj mahnt wegen fehlender Abwehrraketen
    • Massive Raketen und Drohnenangriffe auf Kiew
    • Mindestens neun Tote und viele Verletzte gemeldet
    Selenskyj - Nur eine ballistische Rakete abgewehrt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Nach massiven russischen Angriffen mit vielen Toten und Verletzten in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut auf den Mangel an Abwehrraketen seines Landes hingewiesen und an die Partner der Ukraine appelliert. Nur eine ballistische Rakete sei abgefangen worden, einfach weil es keine Raketen für Patriot-Systeme gebe, schrieb Selenskyj in sozialen Medien. Ballistische Raketen sind aufgrund ihrer Geschwindigkeit schwieriger abzuwehren. Als einzig wirklich wirksames Mittel dagegen gelten moderne Patriot-Systeme.

    Russland griff die Ukraine in der Nacht laut Selenskyj mit 35 Raketen und Marschflugkörpern, darunter 27 ballistische Raketen, sowie mit 185 Drohnen an. Allein in der Hauptstadt Kiew wurden dadurch nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet und mehr als 30 verletzt.

    Mittel zur Flugabwehr würden nicht in Lagern für hypothetische Szenarien gebraucht, sondern jetzt in der Ukraine, sagte Selenskyj. Kiew sei das Hauptziel gewesen, aber auch die Regionen Dnipropetrowsk, Sumy, Charkiw und Poltawa seien attackiert worden. Beschädigt wurden ihm zufolge 18 Häuser, eine Schule, die litauische Botschaft und Infrastruktureinrichtungen in Kiew./ksr/DP/zb






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