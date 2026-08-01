Tanker in Straße von Hormus angegriffen - Maschinenraum beschädigt
- Tanker vor Omans Küste von unbekanntem Geschoss
- Maschinenraum beschädigt, keine Verletzten gemeldet
- Iran fordert Küstenroute, Streit treibt Kriegseskalation
MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist vor der Küste des Omans erneut ein Tanker angegriffen worden. Er sei von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, das Schäden am Maschinenraum verursacht habe, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO). Es gebe keine Verletzten oder Umweltschäden. Der Vorfall ereignete sich demnach rund 20 Kilometer nordöstlich des omanischen Ortes Lima.
Der Iran verlangt, dass Schiffe in der Straße von Hormus eine Route entlang seiner Küste nehmen. Teheran hat wiederholt erklärt, nur die vom Iran vorgegebene Route durch die Meerenge sei sicher. Der Streit um die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge und die Frage, wie die Durchfahrt geregelt wird, ist ein wesentlicher Grund, warum der Krieg zwischen den USA und dem Iran zuletzt wieder eskalierte./jbz/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
.
Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
für mich sind die isrealies seit mehren jahren permanente kriegsverbrechner. sie sind alles andere als umgängliche nachbarn. und egal was ihn in der zeit vom zweiten weltkrieg angetan wurde, rechtfertigt das nicht ihr verhalten der letzten jahrzehnte (stichwort siedlungspolitik). ich habe verständis dafür das opfer sich wehren. und ich verstehe auch das angriff manchmal die beste verteidigung ist.