Neue Hoffnung bei PayPal: Darum werden Anleger wieder optimistischer

Im Zentrum der Debatte stand die Einschätzung, dass PayPal trotz der jüngsten Kursrallye und einer Marktkapitalisierung von rund 42,44 Milliarden Euro weiterhin deutlich unter seinem inneren Wert notiere. Mehrere Stimmen verweisen auf das im Vorjahr erzielte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,48 und leiten daraus eine aus ihrer Sicht eklatante Unterbewertung ab. Teilweise werden Kursniveaus von 80 bis 100 US-Dollar als „angemessen“ diskutiert. Diese Werte sind allerdings klar als Erwartungen und Rechenbeispiele der Community zu werten, nicht als gesicherte Zielmarken.

Die Aktie von PayPal stand in dieser Woche im Fokus der Anlegerdiskussionen. Nach einer Wochenperformance von plus 3,6 Prozent bei einer Spanne zwischen 47,825 und 51,99 Euro drehte sich im Forum vieles um die Frage, ob der Zahlungsdienstleister nach dem jüngsten Kursanstieg und den Übernahmefantasien rund um Stripe weiterhin deutlich unterbewertet ist – oder ob die Erwartungen inzwischen zu hoch liegen. Als wichtigster Aufreger galt die Bewertung möglicher Übernahmeangebote im Vergleich zum aktuellen Kursniveau und den Fundamentaldaten.

Besonders häufig wird argumentiert, dass PayPal im Vergleich zu anderen profitablen US-Technologiewerten zu niedrig bewertet sei. Die Community verweist dabei auf eine aus ihrer Sicht robuste Profitabilität und auf den Umstand, dass der Kurs trotz operativer Fortschritte lange gedrückt geblieben sei. Einige Nutzer spekulieren, dass sich institutionelle Investoren oder potenzielle Käufer diese Diskrepanz zunutze machen könnten, um sich günstig zu positionieren. Konkrete Belege dafür werden im Forum jedoch nicht geliefert, es handelt sich um Vermutungen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist das laufende Aktienrückkaufprogramm. Mehrfach wird hervorgehoben, PayPal nehme Quartal für Quartal einen signifikanten Anteil eigener Aktien vom Markt und habe damit bereits einen großen Teil des ursprünglichen Bestands eingezogen. Teilweise wird für die Zukunft eine Zahl von weniger als 800 Millionen ausstehenden Aktien in den Raum gestellt. Diese Größenordnungen sind als Schätzungen der Community zu verstehen. Die Schlussfolgerung vieler Diskutanten: Je weniger Aktien im Umlauf sind, desto höher müsse langfristig der Wert je Anteilsschein ausfallen, insbesondere im Fall eines Übernahmeangebots mit fixer Gesamtsumme.

Übernahmefantasie, Bieterlogik und die Rolle möglicher Konkurrenten

Die abgelehnte Offerte von Stripe bleibt der dominierende Hintergrund der Diskussion. Einigkeit besteht darin, dass das bisher bekannte Angebot als zu niedrig einzustufen sei – diese Einschätzung deckt sich mit der offiziellen Ablehnung durch PayPal. In den Beiträgen wird intensiv darüber spekuliert, ob Stripe ein zweites, höheres Angebot vorlegen könnte und ob ein Bieterwettbewerb mit weiteren Interessenten entsteht. Dabei wird wiederholt auf spieltheoretische Überlegungen verwiesen: Ein möglicher „zweiter Bieter“ könnte aus Sicht der Community taktisch abwarten, bis Stripe die Preisgrenzen austestet, um dann gezielt einzusteigen.

Als strategische Option wird zudem diskutiert, dass ein Interessent zunächst über die Börse einen Anteil von 5 bis 10 Prozent aufbauen könnte, um sich für spätere Verhandlungen in Stellung zu bringen oder schlicht von steigenden Kursen zu profitieren. Die dafür genannten Volumina werden als für große Technologiekonzerne gut finanzierbar eingeschätzt. Konkrete Hinweise auf tatsächlich laufende Positionsaufbauten werden im Forum jedoch nicht genannt; es handelt sich um Szenarien, die die Community durchspielt.

Gleichzeitig wird die ausbleibende sichtbare Reaktion anderer Wettbewerber auf die Stripe-Offerte kritisch hinterfragt. Einige Diskutanten erwarten, dass große Player der Branche ein Interesse daran haben könnten, einen Zusammenschluss von Stripe und PayPal zu erschweren oder zu verteuern. Andere verweisen darauf, dass derzeit keine Eile bestehe, da nach der Ablehnung des Angebots formell kein Gebot auf dem Tisch liege und potenzielle Bieter zunächst die jüngsten Quartalszahlen und die weitere Kursentwicklung abwarten könnten.

Operative Signale: Amazon-Deal und Ratenzahlung als Argument im Hintergrund

Abseits der Übernahmespekulationen wird der neue Deal mit Amazon als wichtiges operatives Signal gewertet. Amazon öffnet seinen Checkout in Deutschland und Österreich für die PayPal-Ratenzahlung. In der Community wird hervorgehoben, dass dies die Rolle von PayPal als relevanten Bezahlpartner unterstreiche und im laufenden Übernahmekontext ein zusätzliches Argument für einen höheren Unternehmenswert liefern könne. Besonders diskutiert wird der im Zusammenhang mit der Ratenzahlung genannte Zinssatz von knapp unter 11 Prozent, der aus einem externen Verbraucherartikel zitiert wird. Daraus leiten einige Nutzer die Erwartung ab, dass das Ratenzahlungssegment für PayPal hohe Margen generieren könnte, sofern die Ausfallraten beherrschbar bleiben. Konkrete Zahlen zu Ausfällen oder Margen werden im Forum allerdings nicht belegt.

Kritische Stimmen mahnen, dass die starke Fokussierung auf Übernahmefantasie Risiken birgt. Sollte Stripe sich zurückziehen oder weitere Angebote ausbleiben, könnte der Kurs nach Einschätzung einiger Diskutanten wieder in Richtung der Niveaus vor den Gerüchten tendieren. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Bewertung auch von einem insgesamt freundlicheren Marktumfeld für „gefallene Engel“ im Technologiesektor profitiert, nachdem Teile des Kapitals aus hoch bewerteten KI-Werten in günstigere Titel umgeschichtet wurden. Eine Umkehr dieser Sektorrotation könnte den Rückenwind für PayPal abschwächen.

Für die kommende Woche rücken aus Sicht der Community vor allem charttechnische Marken und mögliche Nachrichten zur Übernahmethematik in den Vordergrund. Das Wochenhoch bei 51,99 Euro gilt als kurzfristiger Widerstand, dessen Überwinden als Signal für anhaltenden Kaufdruck interpretiert würde. Das Wochentief bei 47,825 Euro wird als erste Unterstützung gesehen, deren Bruch Spekulationen über nachlassende Übernahmefantasie verstärken könnte. Zudem wird aufmerksam verfolgt, ob Meldeschwellen bei größeren Aktionären überschritten werden, was auf Positionsaufbauten institutioneller Investoren oder potenzieller Bieter hindeuten könnte. Operativ bleibt der Start der PayPal-Ratenzahlung bei Amazon im August ein wichtiger Test, ob der Markt dem Geschäftsmodell zusätzliche Fantasie beimisst – unabhängig davon, ob und wann ein neues Übernahmeangebot tatsächlich auf den Tisch kommt.

PayPal Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +3,6 % Wochenhoch / Wochentief 51,99€ / 47,825€ KGV (Vorjahr) 10,48 Marktkapitalisierung 42,44 Mrd.EUR

Stand: 01.08.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 51,99€ und das Wochentief bei 47,825€ die zunächst wichtigsten Marken.