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    Iran warnt USA vor neuen Angriffen - droht mit Gegenschlägen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran droht mit Gegenschlägen auf Infrastruktur
    • Energieanlagen in Saudi und Katar in Reichweite
    • Iran bestätigt Fähigkeit zu Gegenschlägen, warnt Washington
    Iran warnt USA vor neuen Angriffen - droht mit Gegenschlägen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts von US-Medienberichten über einen geplanten neuen Großangriff auf Ziele im Iran droht Teheran mit Gegenschlägen auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Israel und den Golfstaaten. Das berichteten die iranischen Nachrichtenagenturen Tasnim und Fars unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die USA müssten sich bewusst sein, dass Energieanlagen von weltweiter Bedeutung in Saudi-Arabien und in Katar innerhalb der Reichweite iranischer Raketen lägen, hieß es bei Fars weiter. Auch Anlagen in Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden genannt.

    Es gebe einen umfassenden Plan für Gegenschläge, zitierte Tasnim einen ranghohen iranischen Sicherheitsbeamten. Irans Militär habe bereits zuvor demonstriert, dass es die Fähigkeit und die Entschlossenheit für Gegenangriffe habe. Die Berichten zufolge geplanten amerikanisch-israelische Angriffe auch auf Infrastrukturziele im Iran seien ein Akt des Wahnsinns.

    Kurz zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Präsident Donald Trump bereits an diesem Wochenende neue Angriffe auf Ziele im Iran erwäge. Das berichteten etwa der US-Sender CBS News und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem CBS-Bericht zufolge könnte dabei auch Israel wieder in den Krieg einsteigen. Laut der Nachrichtenseite "Axios" könnten die neuen Attacken Irans Energieinfrastruktur ins Visier nehmen. Eine finale Entscheidung habe Trump noch nicht getroffen, hieß es.

    Am Freitag hatte auch Trump neue Angriffe auf den Iran angekündigt. "Wir werden sie sehr hart treffen", sagte er bei einer Kabinettsitzung./ngu/DP/zb






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