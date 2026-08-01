US-Medien
Trump erwägt Angriffe auf iranische Ziele
- Trump erwägt an diesem Wochenende Angriffe auf den Iran
- Israel könnte laut CBS wieder in den Kampf eingreifen
- Festgefahrene Gespräche mit dem Iran, Trump frustriert
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erwägt US-Medienberichten zufolge bereits an diesem Wochenende neue Angriffe auf Ziele im Iran. Das berichteten etwa der US-Sender CBS News und das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Dem Bericht von CBS News zufolge könnte dabei Israel wieder in den Krieg einsteigen. Zuletzt hatten sich Israel und der Iran Anfang Juni gegenseitig angegriffen. Laut der Nachrichtenseite "Axios" könnten die neuen Attacken wiederum die Energieinfrastruktur im Iran ins Visier nehmen. Eine finale Entscheidung habe Trump noch nicht getroffen.
Bereits zuvor hatte Trump neue Angriffe auf den Iran angekündigt. "Wir werden sie sehr hart treffen", sagte er bei einer Kabinettsitzung auf dem Landsitz Camp David, mit Blick auf die nächsten vier Wochen. Trump selbst nannte keinen Zeitrahmen und wurde auch sonst nicht konkret.
Mit Blick auf diplomatische Bemühungen zur Beilegung des Kriegs gab Trump sich frustriert. Die Iraner hielten sich oft nicht an das Verabredete und würden Gesprächsinhalte öffentlich falsch darstellen, kritisierte er erneut. "Alles, was sie tun, ist, mich wütend zu machen." Seit Wochen sind die Gespräche zwischen Washington und Teheran festgefahren, öffentliche Fortschritte sind nicht zu sehen./ngu/DP/zb
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Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
für mich sind die isrealies seit mehren jahren permanente kriegsverbrechner. sie sind alles andere als umgängliche nachbarn. und egal was ihn in der zeit vom zweiten weltkrieg angetan wurde, rechtfertigt das nicht ihr verhalten der letzten jahrzehnte (stichwort siedlungspolitik). ich habe verständis dafür das opfer sich wehren. und ich verstehe auch das angriff manchmal die beste verteidigung ist.