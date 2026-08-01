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    SPD-Generalsekretär

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    'Rente mit 63' haben sich Betroffene verdient

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD hält an abschlagsfreier Rente nach 45 Jahren fest
    • Klüssendorf fordert Klarheit zur CDU Position
    • Expertenkommission empfiehlt Ende der Frührente
    SPD-Generalsekretär - 'Rente mit 63' haben sich Betroffene verdient
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf will an der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren ("Rente mit 63") festhalten. "Denn für uns bleibt unsere Position in dieser Frage klar: Menschen, die sehr lange gearbeitet und ihre Beiträge gezahlt haben, sollten die Möglichkeit haben, früher abschlagsfrei in Rente zu gehen. Das ist kein Geschenk und keine Sonderbehandlung", sagte er der "Bild". Betroffene hätten sich das verdient.

    "Ich frage mich, wo die CDU in der Debatte über die Rente mit 63 nun genau steht. Die Abschaffung der Rente mit 63 war immer eine zentrale Forderung der CDU", sagte Klüssendorf über den Koalitionspartner. Sollte sich die CDU in dieser Frage nun der SPD annähern, wäre das ein wichtiges Signal.

    Zuletzt hatten fünf ostdeutsche Ministerpräsidenten sich gegen die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 ausgesprochen. Hintergrund der Debatte sind die Empfehlungen der Rentenkommission, die sich für das Ende der abschlagsfreien Frührente ausspricht. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatten angekündigt, alle Empfehlungen der Expertenkommission vollständig umsetzen zu wollen./vrb/DP/zb






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