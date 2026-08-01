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    Rheinpegel erreicht bei Köln historischen Tiefstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Historischer Tiefstand des Rheins in NRW Köln 68 cm
    • Pegel Köln eins Zentimeter unter dem Rekord 2018
    • Duisburg-Ruhort Pegel sank auf historisches Tief 153 cm
    Rheinpegel erreicht bei Köln historischen Tiefstand
    Foto: Emphyrio - pixabay

    DUISBURG (dpa-AFX) - Das Niedrigwasser des Rheins hat in Nordrhein-Westfalen an der ersten Stelle einen historischen Tiefpunkt erreicht. Am Rhein-Pegel Köln wurde am Morgen 68 Zentimetern gemessen.

    Das ist ein Zentimeter weniger als der bisherige Rekord-Tiefstand dieses Pegels vom 23. Oktober 2018, wie aus den Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Im weiteren Tagesverlauf soll das Wasser laut Prognose aber wieder etwas steigen.

    In Duisburg-Ruhort sank der Pegelstand zum ersten Mal wieder auf sein bisheriges historisches Tief von 153 Zentimetern. Unterschritten werden soll er entgegen vorherigen Erwartungen aber nun nicht mehr./vd/pa/DP/zb






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