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    Nach Absage an Ministeramt

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    CDU-Abgeordneter lobt Kanzler

    Für Sie zusammengefasst
    • Güntzler lobt Merz für äußerst wertschätzendes Gespräch
    • Erst Zusage dann Rückzug wenige Stunden vor Verkündung
    • Persönliches Gespräch und Bierangebot beruhigten ihn
    Nach Absage an Ministeramt - CDU-Abgeordneter lobt Kanzler
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Sein Rückzieher hatte den Kanzler in heftige Turbulenzen gestürzt - nun hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler die Reaktion von Friedrich Merz auf seine kurzfristige Absage des Verkehrsministerpostens gelobt. Der CDU-Chef sei nicht wütend geworden, das Gespräch sei "äußerst wertschätzend" gewesen, sagte Güntzler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er habe dem Kanzler offen gesagt, dass er kein gutes Gefühl habe und der falsche Mann für das Amt wäre. "Er hat sehr fair und sehr menschlich reagiert."

    Merz hatte im Zuge der Kabinettsumbildung vergangene Woche beschlossen, Verkehrsminister Patrick Schnieder zu entlassen und das Ministeramt dem Finanzfachmann Güntzler anzubieten. Der sagte zunächst zu, zog die Zusage aber wenige Stunden vor der geplanten Verkündung der Personalie zurück. Merz verzichtete deshalb zunächst darauf, die geplante Entlassung Schnieders öffentlich zu kommunizieren, obwohl der Plan bereits durchgesickert war. Am Sonntag bat der Minister selbst um Entlassung, um den "unwürdigen Zustand" zu beenden. Aus der CDU gab es deutliche Kritik an Merz' Vorgehen.

    Güntzer berichtete, er habe am Rande der Unionsfraktionssitzung am Mittwoch kurz persönlich mit Merz gesprochen und sich noch einmal für seine Kehrtwende entschuldigt. "Er hat vorgeschlagen, dass wir uns mal auf ein Bier treffen", so der Bundestagsabgeordnete. Nach dem persönlichen Austausch mit dem Kanzler sei er "unheimlich erleichtert" gewesen./wn/DP/zb






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