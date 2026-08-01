Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,37 %

Tokyo Century Lease gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,37 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +25,96 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,30 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Tokyo Century Lease investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +38,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Tokyo Century Lease verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,37 % Dividendenrendite bietet Tokyo Century Lease ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +25,96 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Tokyo Century Lease für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,37 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,30. Tokyo Century Lease weist eine Marktkapitalisierung von 6,89 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,37 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Tokyo Century Lease ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Leasing, Finanzierung und Investitionen spezialisiert hat. Es bietet Leasing- und Finanzierungsdienste für Ausrüstungen, Immobilien und Flugzeuge sowie Investitionen in erneuerbare Energien und Mobilitätslösungen. Tokyo Century Lease ist ein bedeutender Akteur im asiatischen Leasingmarkt mit einer starken Präsenz in Japan und expandiert international. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Mitsubishi UFJ Lease & Finance, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing und ORIX Corporation. Das Unternehmen hebt sich durch innovative Finanzlösungen, strategische Partnerschaften und ein diversifiziertes Portfolio ab.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Tokyo Century Lease konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +25,96 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Tokyo Century Lease Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.08.2026

Mit einer Performance von -5,41 % musste die Tokyo Century Lease Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,37 %, eine Investition von etwa 29.674€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 90,00 +12,50 % +3,37 % 2026 80,00 +29,03 % +3,98 % 2025 62,00 +19,23 % +3,89 % 2024 52,00 +45,45 % +3,31 %

Warum Tokyo Century Lease für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,37 %

Stetiges Dividendenwachstum: +25,96 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,30

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 29.674 € 3.000 € 89.021 € 6.000 € 178.042 € 12.000 € 356.084 €

Tokyo Century Lease Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,10 % 1 Monat +2,94 % 3 Monate +18,64 % 1 Jahr +40,00 %

Informationen zur Tokyo Century Lease Aktie

Es gibt 492 Mio. Tokyo Century Lease Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,89 Mrd. € wert.

Tokyo Century Lease Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tokyo Century Lease Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tokyo Century Lease Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.