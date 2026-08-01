Die Gerresheimer-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

Im Zentrum der Debatte steht die Bewertung der jüngsten Desinvestitionen – insbesondere des US-Geschäfts Centor und des globalen PPP-Bereichs – und deren Auswirkungen auf Bilanz, Free Cashflow und strategische Ausrichtung. Mehrere Diskutanten sehen in den Verkäufen grundsätzlich einen Befreiungsschlag, bemängeln aber, dass der Kapitalmarkt bislang nur verhalten reagiert habe. Als wesentliche Ursache wird ein Vertrauensproblem gegenüber dem Management genannt.

Die Aktie von Gerresheimer stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Börsencommunity. Trotz eines Kursanstiegs von 6,0 Prozent bei einer Spanne zwischen 26,40 und 30,68 Euro drehte sich die Diskussion weniger um die kurzfristige Erholung, sondern vor allem um die Frage, ob der Konzern nach den jüngsten Portfolioverkäufen und Bilanzproblemen das Vertrauen des Marktes zurückgewinnen kann.

Wiederkehrend kritisiert wird, dass das Unternehmen nach der Ankündigung der Verkaufspläne im Februar keine klarere, konservative Prognose für die Jahre 2025 und 2026 vorgelegt habe. Statt eines „harten Schnitts“ sei es im Juni zu einer weiteren Ergebnisanpassung gekommen, verbunden mit einer deutlich schwächeren Perspektive für den Free Cashflow 2026. In der Community wird spekuliert, dass der Verzicht auf das bislang genutzte Reverse-Factoring-Modell den FCF stark belasten dürfte. Einige Stimmen werten dies zwar als betriebswirtschaftlich sinnvolle Bereinigung, sehen aber kurzfristig negative Effekte auf Kennzahlen und damit auf die Wahrnehmung am Kapitalmarkt.

Zusätzliche Skepsis löst die Darstellung der Verschuldung aus. Mehrfach wird die Einschätzung geäußert, dass bestimmte Maßnahmen vor allem dazu dienten, das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA unter der Marke von 5 zu halten. Die Nichtberücksichtigung von Leasingverbindlichkeiten und der späte Ausstieg aus Reverse Factoring werden in diesem Zusammenhang als „Schönung“ interpretiert. Diese Sichtweise ist eine Einschätzung der Community; belastbare, darüber hinausgehende Fakten liegen in den Diskussionen nicht vor.

Portfoliofokus, mögliche Zerschlagung und Index-Perspektive

Auf der positiven Seite wird hervorgehoben, dass Gerresheimer mit dem Verkauf von Teilen des Kunststoffgeschäfts sein Portfolio fokussiert und dennoch ausgewählte Standorte im Kunststoffbereich behält, die als strategisch passend zum künftigen Kerngeschäft gesehen werden. In der Community wird daraus die Erwartung abgeleitet, dass der Konzern sich schrittweise auf margenstärkere, stabilere Segmente konzentriert. Einzelne Teilnehmer spekulieren sogar auf eine weitergehende Zerschlagung des Unternehmens, aus der zusätzliche Werte gehoben werden könnten. Dies bleibt jedoch ausdrücklich Spekulation.

Kontrovers diskutiert wird der Verkaufspreis für Centor. Während einige Anleger von einem sehr hohen Erlös ausgehen und daraus erhebliches Kurspotenzial ableiten, stellen andere klar, dass der konkrete Preis bislang nicht öffentlich bekannt ist und warnen vor überzogenen Erwartungen. Einigkeit besteht darin, dass der Markt detailliertere Informationen zu EBITDA-Beitrag, Verschuldungsentwicklung und künftiger Ergebnisstruktur des verbleibenden Geschäfts benötigt. Dass diese Details nach Einschätzung der Community erst im Laufe des Augusts kommen sollen, wird als weiterer Grund für die verhaltene Kursreaktion gesehen.

Ein zweiter großer Strang der Diskussion dreht sich um Regulierung und Indexzugehörigkeit. Der Ausschluss aus dem SDAX im April wird auf die verspätete Vorlage des testierten Jahresabschlusses zurückgeführt. Mehrere Beiträge betonen, dass dies eine rein formale Indexfrage sei und nicht direkt mit der laufenden BaFin-Untersuchung zusammenhänge. Für eine mögliche Wiederaufnahme in den SDAX ab 2026 sehen einige Nutzer Gerresheimer quantitativ gut positioniert. Allerdings wird die kursrelevante Bedeutung eines SDAX-Comebacks unterschiedlich eingeschätzt: Während manche auf Rückkäufe durch Fonds hoffen, verweisen andere darauf, dass der SDAX insgesamt zu klein sei, um größere Kapitalströme auszulösen.

BaFin-Verfahren, Free Cashflow 2026 und charttechnische Marken

Das laufende BaFin-Verfahren bleibt ein Unsicherheitsfaktor. In der Community wird mehrheitlich erwartet, dass am Ende eine Geldbuße wegen verspäteter Berichterstattung oder fehlerhafter Bilanzierung stehen dürfte. Die Höhe einer möglichen Strafe wird überwiegend als finanziell verkraftbar eingeschätzt, aber als psychologisch belastend für das ohnehin angekratzte Vertrauen. Einige Anleger hoffen, dass eine abgeschlossene BaFin-Sache – selbst gegen Strafzahlung – als Befreiungsschlag wirken und den Weg für eine Normalisierung der Wahrnehmung ebnen könnte. Andere bezweifeln, dass eine Strafmeldung kurspositiv interpretiert würde.

Fundamental wird in mehreren Beiträgen betont, dass die Bewertung nach den Kursverlusten als günstig wahrgenommen wird. Das Vorjahres-KGV ist aufgrund eines negativen Ergebnisses zwar nicht aussagekräftig, doch die Marktkapitalisierung von rund 953 Millionen Euro wird von Teilen der Community als niedrig im Verhältnis zu den erwarteten künftigen Erträgen und den veräußerten Assets gesehen. Gleichzeitig wird aber immer wieder auf den erwarteten schwachen Free Cashflow 2026 verwiesen, der aus Sicht vieler Diskutanten ein zentrales Risiko bleibt.

Charttechnisch richtet sich der Blick auf den Widerstand im Bereich des Wochenhochs bei 30,68 Euro. Mehrere Beiträge verweisen auf die Marke von 30 Euro als psychologisch wichtige Schwelle, deren Überwinden eine Fortsetzung der Erholung einleiten könnte. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 26,40 Euro als relevante Unterstützung. Das Handelsvolumen lag zuletzt deutlich unter dem Wochenschnitt, was von einigen als Zeichen dafür interpretiert wird, dass größere Marktteilnehmer noch abwarten und in der aktuellen Seitwärtsphase eher Stücke einsammeln, als den Kurs aktiv nach oben zu treiben.

Für die kommende Woche richtet sich der Fokus der Community vor allem auf mögliche neue Informationen zu den Desinvestitionen und zum weiteren Umgang mit der Bilanzbereinigung. Zudem bleiben die charttechnischen Marken bei 30,68 und 26,40 Euro im Blick. Mittelfristig werden die Hauptversammlung Anfang September und das Halbjahresergebnis als entscheidende Wegmarken gesehen, an denen das Management nach Ansicht vieler Anleger verlorenes Vertrauen nur mit klaren, belastbaren Aussagen zu Strategie, Sparprogrammen und Cashflow-Perspektiven zurückgewinnen kann.

Gerresheimer Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +6,0 % Wochenhoch / Wochentief 30,68€ / 26,40€ KGV (Vorjahr) -2,86 Marktkapitalisierung 953,30 Mio.EUR

Stand: 01.08.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 30,68€ und das Wochentief bei 26,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

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