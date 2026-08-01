Kissigs Rückblick 31/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Almonty, Rheinmetall, Waste Management, 2G Energy, Texas Pacific Land - und sorgten für ein neues Jahrestief

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



