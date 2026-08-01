Grünen-Politikerin warnt vor EU-Streit

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika warnt die Grünen-Politikerin Sara Nanni vor einem Zerwürfnis innerhalb der Europäischen Union. "Ein großer Fehler wäre es jetzt, auf diese Situation mit Streit in der EU zu reagieren. Notwendig ist gemeinsames Handeln, im Rahmen des europäischen Rechtes", sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur.

Sie zeigte sich erschüttert angesichts der 67 Menschen, die den Weg nach Ceuta nicht überlebten. Die Bundesregierung müsse umgehend und umfassend über die Hintergründe der Lage informieren und sich gemeinsam mit den anderen europäischen Ländern beraten, forderte sie.