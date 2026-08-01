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    Audi erst wieder 2027 mit Neuerungen am Formel-1-Motor

    Für Sie zusammengefasst
    • Audi stoppt Motorweiterentwicklung in dieser Saison
    • Größere Antriebsstrangupdates voraussichtlich 2027
    • Erste Audi-Punkte durch Nico Hülkenberg in Ungarn
    Audi erst wieder 2027 mit Neuerungen am Formel-1-Motor
    Foto: Ole Spata - dpa

    NEUBURG AN DER DONAU (dpa-AFX) - Audi wird seinen Motor in dieser Formel-1-Saison nicht mehr weiterentwickeln. Renndirektor Allan McNish zufolge wird es erst für das nächste Jahr wieder Neuerungen für den Antriebsstrang beim deutschen Werksteam geben.

    "Jedes Team muss abwägen, wann es Updates für das Chassis und die Power Unit bringt und wofür es sein Budget einsetzt", sagte McNish dem Fachportal autosport.com. "Man kann nicht alles auf einmal ausgeben, denn dann hat man später keine Mittel mehr, um weiterzuentwickeln. Deshalb muss man die Erwartungen und Investitionen sorgfältig steuern - und zwar nicht nur über eine Saison hinweg, sondern über mehrere Jahre."

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    Erste Audi-Punkte für Hülkenberg

    Audi war zuletzt in Barcelona mit einer kleineren Nachbesserung am in Neuburg an der Donau entwickelten Motor angetreten. "Diese hat gut funktioniert und uns weitergebracht. Die größeren Weiterentwicklungen sind jedoch erst für 2027 vorgesehen", sagte McNish.

    In den drei Rennen vor der Sommerpause fuhr stets ein Audi-Fahrer in die Punkte. Nico Hülkenberg holte in Ungarn sogar seine ersten beiden Zähler für das deutsche Werksteam überhaupt. In der Konstrukteurswertung ist Audi Achter von elf Rennställen./mom/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 75,00 auf Tradegate (31. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,47 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +6,67 %/+61,33 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der VW Vz: Nutzer diskutieren Audi‑Umsatz‑ und Gewinnwarnung sowie den schwachen China‑Absatz, mögliche Auswirkungen des Porsche‑Sparprogramms und Personalabbaus auf Konzernzahlen, Spekulationen über massivere Stellenstreichungen und generelle Turnaround‑Unsicherheit. Einige sehen die Schwäche als Kaufchance, andere halten VW aktuell für uninvestierbar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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